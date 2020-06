Aldo Serena: «Stefano Pioli starebbe bene in un quadro di Caravaggio»

Aldo Serena parla del rapporto che lo lega a Stefano Pioli, suo ex compagno di stanza alla Juve, questa mattina sui social

Intervenuto sui social network, Aldo Serena ha parlato del rapporto che lo lega all’attuale allenatore del Milan Stefano Pioli: «È stato mio compagno di camera alla Juve, mi piace come persona e come allenatore, poi superati i 50 gli è diventata una faccia stupenda, starebbe bene in un quadro del Caravaggio».

Giudizi estetici a parte, Stefano Pioli ha avuto il merito di conquistare – nonostante lo scetticismo iniziale – la stima umana e professionale della stragrande maggioranza dei tifosi del Milan. Un evento non scontato e soprattutto, visti i progetti futuri della proprietà, per nulla facili.