Aldo Serena consiglia il Milan: «Nuovo attaccante? Serve questo tipo di giocatore». E cita questa leggenda rossonera, le dichiarazioni

L’ex calciatore Aldo Serena ha voluto consigliare il calciomercato Milan per la scelta del nuovo attaccante citando la leggenda rossonera Van Basten. Le sue parole a La Stampa.

PAROLE – «Ci vorrebbe uno come Van Basten, che aveva potenza, tecnica e velocità. Non c’è nessun Van Basten adesso in circolazione, ma forse in un calcio come quello attuale avrebbe durato fatica pure lui».