Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, ha consigliato ai rossoneri anche l’acquisto di Hakim Ziyech

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Demetrio Albertini ha parlato così del possibile arrivo di Ziyech al Milan:

«Dico solo una cosa. Il Milan ha capito dove vuole andare, in Italia e in Europa. E per vincere ancora occorrono giocatori di esperienza: io ci proverei, eccome».