Albertini: «Il Milan deve passare il turno in Champions per un motivo preciso»

Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, ha parlato delle possibili chance di qualificazione agli ottavi di Champions

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Demetrio Albertini ha parlato così delle chance di qualificazione del Milan agli ottavi di finale di Champions League:

«Mi stupirei se non passassero il turno. Il Milan può e deve qualificarsi, mi aspetto che riparta da una vittoria a Zagabria. Anche se non è partito per vincere la Champions, ha bisogno di allenarsi a giocare partite in cui non si può sbagliare. E quelle partite esistono solo in Champions: in questo senso è un torneo completamente diverso dal campionato».