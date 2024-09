Agresti PARLA di Theo e Leao: «Scena PLATEALE, ecco cosa PENSO di quello che è successo»

Il noto giornalista sportivo Stefano Agresti ha commentato il caso cooling break che ha interessato Leao e Theo

Il gesto di Rafael Leao e Theo Hernandez durante il cooling break della partita contro la Lazio ha scatenato un vero e proprio terremoto in casa Milan. L’immagine dei due giocatori che si isolano dal resto della squadra, mentre Fonseca cerca di compattare il gruppo, è stata interpretata da molti come un segnale di profonda frattura all’interno dello spogliatoio. Stefano Agresti, sulle colonne della Gazzetta Sportiva, ha definito così la scena.

LE SUE PAROLE – «Plateale scena di Leao e Theo: l’immagine dei due campioni che si appartano mentre il resto del Milan, appena raggiunto il pareggio e confidando ancora nella vittoria, si ricompatta in panchina per il cooling break, è sembrato un segnale di fragorosa rottura. Abraham – appena arrivato, senza lo stato d’animo del gruppo – li ha chiamati affinché si unissero ai compagni, un gesto normale in una situazione del genere: loro lo hanno ignorato».