Ag. Szoboslzai: «Dominik rimane al Salisburgo, scelta definitiva»

Dominik Szoboszlai sembra destinato a rimanere ancora al Red Bull Salisburgo per un’altra stagione. Il centrocampista è stato per molto tempo un obiettivo del Milan, soprattutto nel corso della trattativa con Ralf Rangnick. Ecco le parole di Matyas Esterhazy, agente del giocatore ungherese: «Abbiamo deciso di continuare questo percorso in Austria, Dominik vuole giocare di nuovo la Champions League col Salisburgo. La sua scelta è definitiva e non cambierà in questa sessione di calciomercato» ha dichiarato oggi il procuratore per il portale gianlucadimarzio.com