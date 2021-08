Adli-Milan: la trattativa non esclude l’arrivo di un nuovo centrocampista

Adli-Milan: il probabile sbarco a Milanello del centrocampista classe 2000, non escluderebbe un nuovo innesto a centrocampo

L’esito positivo di un accordo ormai prossimo tra Milan e Bordeaux per le prestazioni del centrocampista Yacine Adli, classe 2000, non escluderebbe un nuovo innesto nella zona nevralgica del campo per i rossoneri.

La trentatreesima edizione della Coppa d’Africa, in programma tra il 9 gennaio e il 6 febbraio 2022, infatti, vedrà impegnata l’intera diga di centrocampo, composta dal duo Kessie-Bennacer, rispettivamente per la Costa d’Avorio e l’Algeria.

Il mancato accordo con il Torino per il riscatto di Meitè, passato poi al Benfica, nonché la possibile partenza di Tommaso Pobega in direzione Cagliari, potrebbe costringere la dirigenza rossonera a sondare nuovamente il mercato per garantire un nuovo innesto al tecnico Pioli. Il nome forte è sempre quello di Bakayoko, su cui tuttavia si registra un forte inserimento del Lione.