Adli Milan, CONTATTI con l’agente e CESSIONE in vista: c’è serenità tra le parti. Il PUNTO sul suo futuro

Adli Milan, CONTATTI con l’agente e CESSIONE in vista: c’è serenità tra le parti. Il PUNTO sul futuro del centrocampista

Le porte del calciomercato Milan si potrebbero aprire a breve per lasciar andare Yacine Adli. I rossoneri hanno infatti comunicato al franco-algerino di non rientrare nei piani della società per questa stagione.

Come riferisce Calciomercato.com, la dirigenza rossonera è in contatto con l’entourage del centrocampista per trovargli una nuova sistemazione in questi ultimi giorni prima della chiusura della finestra estiva. Filtra grande serenità tra le parti: il futuro di Yacine sarà lontano da Milano.