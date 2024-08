Adli SALUTA il Milan: «Mi sono subito innamorato di questo club, di questa squadra e di questi colori». Il COMMOVENTE post social del centrocampista – FOTO

Adli SALUTA il Milan: «Mi sono subito innamorato di questo club, di questa squadra e di questi colori». Il COMMOVENTE post social del centrocampista dopo il passaggio alla Fiorentina

Intervenuto sul proprio profilo Instagram, Yacine Adli ha salutato così il Milan dopo il suo trasferimento alla Fiorentina:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Yacine Adli (@adliyacine)

PAROLE – «Famiglia Rossonera, Non so come iniziare questo messaggio perché ho troppe cose da dirvi. Da quando sono arrivato a Milano mi sono subito innamorato di questo club, di questa squadra e di questi colori. Ho vissuto dei momenti diversi, alcuni sono stati difficili dove ho dovuto stringere i denti è lavorare forte però non dimenticherò mai tutti momenti straordinari che ho vissuto con questa maglia. A miei compagni di squadra, Vi amo! Vi amo tantissimo e vi auguro a tutti il migliore per vuoi e le vostre famiglie. Questo gruppo è diverso ed è stato un onore di potere vivere ogni giorno insieme a voi. Ai tifosi, Grazie. Grazie del vostro sostegno instancabile e per tutti momenti di gioia che abbiamo condiviso. Rimarranno sempre nel mio cuore. Vi auguro tutto il bene del mondo. Arrivederci. Yacine ADLI».