Adeyemi Milan, il Borussia Dortmund ha fissato il PREZZO del tedesco: serve questa CIFRA

Adeyemi Milan, il Borussia Dortmund ha fissato il PREZZO dell’attaccante tedesco: servirà almeno questa CIFRA

Arrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il futuro di Karim Adeyemi, uno degli esterni accostati al calciomercato Milan nel corso di queste ultime settimane di mercato.

Secondo quanto riportato da Sky Sport il Borussia Dortmund ha fissato il prezzo del tedesco, su cui in questa fase sta lavorando soprattutto la Juventus: serviranno almeno 50 milioni di euro per far vacillare i gialloneri.