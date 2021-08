Addio Gerd Muller, centravanti così non se ne vedranno più

Se ne è andata un’altra leggenda del calcio mondiale: addio a Gerd Muller, incarnazione purissima dell’essenza del bomber

Non c’è pace per il mondo del calcio che in una asfissiante domenica di Ferragosto saluta per sempre Gerd Muller, il bomber per antonomasia. Nessuno come lui ha saputo incarnare il ruolo iconico del centravanti, di cui è stato interprete indimenticabile negli anni Sessanta e Settanta.

Impressionanti i suoi numeri, da fenomeno assoluto. Un totale di 730 gol in 788 partite ufficiali tra club e nazionale, di cui oltre 400 con la sola maglia del Bayern Monaco, ovviamente cifra record per il sodalizio bavarese.

