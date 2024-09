Adani CLAMOROSO: «Gli SCETTICI avevano SEPPELLITO Fonseca come Uma Thurman in Kill Bill. Lui è RISALITO da sotto terra». Le parole

Adani a Viva El Futbol ha speso parole clamorose in difesa di Fonseca dopo la vittoria del Milan nel derby contro l’Inter.

ADANI – «Alla faccia degli scettici, dei giornalisti che lo avevano già seppellito come Uma Thurman in ‘Kill Bill’, Fonseca è risalito da sotto terra. Era finito prima di iniziare il derby alla vigilia, questo era il clima attorno a lui a livello mediatico. Si è presentato da sfavorito con un sistema di gioco ultraoffensivo con 2 attaccanti, in maniera lucida e coraggiosa, portando tutti a spasso».