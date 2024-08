Abraham Milan, l’attaccante ha raggiunto il ritiro rossonero: c’è l’INCONTRO con Fonseca – VIDEO

Abraham Milan, l’attaccante ha raggiunto il ritiro rossonero: c’è l’INCONTRO con Fonseca a poche ore dalla sfida con la Lazio. I dettagli

Tammy Abraham ha raggiunto i suoi nuovi compagni nel ritiro del Milan a Roma, dove questa sera affronterà la Lazio per la terza giornata di campionato. Di seguito il video pubblicato sui social dal club rossonero:

Il centravanti inglese sarà convocato per la sfida di questa sera e andrà in panchina. Chissà se lo vedremo in campo in sfida in corsa.