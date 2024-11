Abraham a Milan Tv: «Sono felice della vittoria, del gol e dell’assist. Per me è importante aiutare il Milan». Le dichiarazioni

Abraham, autore del terzo gol del Milan contro lo Slovan Bratislava, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Milan Tv dopo la vittoria per 2-3.

L’ANALISI – «Sapevamo che non sarebbe stata una partita semplice, anche perchè in Champions League non è mai facile giocare in trasferta. Sono felice della vittoria, del gol e degli assist».

GOL RITROVATO – «È molto importante per me e per i miei compagni segnare, sono un ragazzo per cui è molto importante aiutare la squadra, che sia segnare o fare assist».

IL CAMMINO IN CHAMPIONS – «Non abbiamo incominciato molto bene la Champions, ma ora siamo in striscia positiva da tre partita. Vogliamo andare lontani in questa competizione».