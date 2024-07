Abraham Milan, Tomori SVELA: «Abbiamo fatto le vacanze insieme e abbiamo parlato di…». Le parole del difensore

Intervenuto in occasione dell’evento di inaugurazione del nuovo Milan Store in via Dante a Milano, Fikayo Tomori ha risposto così su uno dei temi più caldi per il mercato Milan, ovvero l’interesse dei rossoneri per Tammy Abraham. L’attaccante giallorosso è un grande amico del centrale rossonero.

SE HO SENTITO ABRAHAM? – «Abbiamo fatto le vacanze insieme, ma non abbiamo parlato di calcio, solo conversazione generale».

