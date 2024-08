Abraham Milan ad ogni costo, la Roma ora apre alle CONTROPARTITE! Tre NOMI sul tavolo

Abraham Milan ad ogni costo, la Roma ora apre all’inserimento di CONTROPARTITE tecniche! Tre NOMI sul tavolo

Il Milan ha deciso: vuole ad ogni costo Tammy Abraham per completare il proprio reparto offensivo, già di per sé rivoluzionato con l’addio a parametro zero di Giroud e l’innesto di Morata.

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport ora i giallorossi hanno aperto alla possibilità di inserire alcune contropartite tecniche nell’affare. Tre i nomi sul tavolo delle trattative: Saelemaekers, Okafor e Calabria.