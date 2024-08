Abraham Milan: MINACCIA dalla Premier per l’attaccante! Tre club sull’inglese, la POSIZIONE della Roma è chiara

Abraham Milan: minaccia dalla Premier League per l’attaccante! Tre club sull’inglese, la posizione della Roma spaventa i rossoneri

Come riferito da Calciomercato.com, il calciomercato Milan insiste per regalare a Paulo Fonseca un secondo rinforzo in attacco, con il nome di Tammy Abraham in cima alla lista dei desideri. Ma le principali insidie per i rossoneri arrivano dalla Premier League.

Sull’inglese è forte l’interesse di Everton, Leicester e del Bournemouth dell’ex direttore generale giallorosso Tiago Pinto per il post Solanke, appena ceduto al Tottenham per 65 milioni di euro. Tammy vuole fortemente il Milan, la Roma preferirebbe cederlo in Premier League per 30 milioni.