Abraham Milan, il MESSAGGIO dell’inglese dopo il pareggio di ieri: il calciatore è CARICHISSIMO

Tammy Abraham ha scritto un post su Instagram dopo il pareggio di ieri maturato all’Olimpico contro la Lazio

Nonostante la delusione per il pareggio, l’esordio di Tammy Abraham con la maglia del Milan ha lasciato intravedere segnali positivi. Entrato in campo insieme a Leao, Theo e Musah, l’attaccante inglese ha subito lasciato il segno, fornendo l’assist decisivo per il gol del pareggio di Leao. Un contributo importante, reso ancora più significativo dal fatto che Abraham non aveva mai avuto l’opportunità di allenarsi con i suoi nuovi compagni prima della partita.

La soddisfazione per l’esordio è stata espressa dallo stesso Abraham sul suo profilo Instagram: «Non è la vittoria che volevamo ma non posso essere più orgoglioso di indossare questa maglia per la prima volta. Un messaggio che trasmette entusiasmo e voglia di riscatto, lasciando ben sperare per il futuro».