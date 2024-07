Abraham Milan, non è finita qui: la Roma può lasciarlo partire per questa CIFRA. Le ultimissime sull’attaccante

Non solo Alvaro Morata, il calciomercato Milan potrebbe mettere a segno un altro colpo per il reparto offensivo. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, non è tramontata in tal senso l’ipotesi Tammy Abraham.

L’attaccante inglese potrebbe lasciare la Roma per circa 25 milioni di euro: sarebbe questo il prezzo fissato dai giallorossi per la cessione del centravanti che nell’ultima stagione è stato condizionato dagli infortuni.