Abraham racconta il RETROSCENA! C’entra l’infortunio, LUI il fattore chiave per il recupero

Abraham, nuovo attaccante del Milan, ha raccontato alcuni retroscena legati al recupero dall’infortunio al ginocchio

Nel corso dell’intervista a Milan Tv, Tammy Abraham, ultimo arrivo nel calciomercato Milan, ha parlato così dell’infortunio al ginocchio:

L’INFORTUNIO AL GINOCCHIO – «Penso che nella vita si attraversino situazioni diverse, per me è stato l’infortunio. E’ stata dura, ho pianto spesso per il dolore e per il fatto di dover restare fuori a lungo. Ma non puoi farci nulla. Mio figlio mi ha aiutato molto. Ho avuto la possibilità di stare di più a casa, vederlo crescere e ho lottato per lo. Mi sono detto che dovevo farlo per lui. Devo tornare in campo più forte e dimostrare di essere tornato. Sono contento di poter dimostrare il mio valore in questo grande club e fare vedere a tutti che gli infortuni non mi abbattono, io mi rialzo».

L’INTERVISTA DI ABRAHAM A MILAN TV