Abraham Milan, retroscena: Furlani vuole inserire una contropartita. Si parla di questo giocatore nell’operazione

Matteo Moretto su The Daily Briefing ha parlato così della trattativa Tammy Abraham dalla Roma al Milan.

PAROLE – «In attacco l’obiettivo più concreto è Abraham. Il Milan vorrebbe offrire un giocatore in cambio per ridurre il prezzo. Nelle ultime settimane si è parlato in particolare di Saelemaekers. Ad oggi non c’è accordo tra club. Accordo completo con Abraham».