Abraham Milan, la SCOSSA è arrivata: con la Fiorentina ha un TABU’ da sfatare. L’intuizione di Fonseca ha già dato i suoi frutti

Abraham, uno degli ultimi acquisti di mercato del Milan, ha dato la scossa alla squadra nel momento più difficile, cioè quando la panchina di Fonseca era pericolosamente a rischio. Come l’ha fatto? Grazie alla sua disponibilità al sacrificio, alla corsa, al lavoro sporco. L’intuizione dell’allenatore di schierarlo titolare con Morata nel derby ha dato i suoi frutti. Quel che gli manca, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, è il feeling con il gol nonostante abbia avuto diverse occasioni.

Con la Fiorentina, dopo la prova non positiva contro il Bayer Leverkusen, Abraham avrà un’altra occasione per sbloccarsi e per sfatare un tabù personale. L’ex Roma, infatti, non ha mai segnato alla Viola.