Abraham Milan, l’attaccante ritroverà un amico di infanzia in rossonero: il RETROSCENA sul centravanti inglese

In queste ore il calciomercato Milan ha chiuso per l’arrivo di Tammy Abraham dalla Roma, con Alexis Saelemaekers che invece ha lasciato i rossoneri per fare percorso inverso.

Come riportato da Tuttosport il centravanti inglese ritroverà a Milano un vecchio amico di infanzia. Si tratta di Fikayo Tomori, con il quale Abraham ha condiviso un periodo dai 7 anni in avanti nell’Academy del Chelsea.