Abraham Milan, spunta una CHIAVE a sorpresa per sbloccare l’affare con la Roma! Le ULTIME sull’attaccante inglese

Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Tammy Abraham, primissimo nome del calciomercato Milan per completare il reparto offensivo.

Stando a quanto si apprende i rossoneri non avrebbero più intenzione di proporre contropartite come Saelemaekers e Okafor per la differenza per quanto riguarda le valutazioni fatte dai due club. L’operazione Abraham potrebbe però subire un’accelerazione nel caso in cui dovesse partire Jovic.