Abraham Milan, nuovo OSTACOLO nella corsa all’attaccante. Spunta un’ipotesi a SORPRESA

Abraham Milan, nuovo OSTACOLO nella corsa all’attaccante. Nelle ultime ore è spuntata un’ipotesi a SORPRESA

È spuntata nelle ultime ore un’ipotesi a sorpresa per il futuro di Tammy Abraham, attaccante di proprietà della Roma finito nel corso di questa sessione estiva nel mirino del mercato Milan.

Stando a quanto riportato da Nicolò Schira sul proprio profilo X, un club dell’Arabia Saudita ha mostrato interesse per l’inglese valutato dalla Roma tra i 20 e i 25 milioni di euro. Un ostacolo in più per i rossoneri.