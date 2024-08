Abraham Milan, l’inglese vuole solo i rossoneri! Ha detto di no a questi due club: gli AGGIORNAMENTI

Abraham Milan, l’inglese vuole solo i rossoneri! Ha detto di no a questi due club per il Diavolo: gli AGGIORNAMENTI

Sky Sport ha svelato preziosi aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Tammy Abraham, che potrebbe asciare la Roma in questa sessione di calciomercato per iniziare una nuova avventura.

L’attaccante inglese avrebbe già detto sì al Milan. Il centravanti, inoltre, avrebbe fatto sapere di non essere convinto dalle offerte ricevute dalla Premier perchè i club non sono di prima fascia (West Ham ed Everton).