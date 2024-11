Abate ricorda il 3-0 contro l'Inter: «Fu una vittoria decisiva per lo scudetto del Milan. I tifosi...»

Abate al Corriere dell’Umbria ha ricordato una vittoria del Milan nel derby contro l’Inter per 3-0: le parole dell’allenatore della Ternana

Abate, allenatore della Ternana, in un’intervista concessa al quotidiano Corriere dell’Umbria in vista del derby umbro col Perugia ha ricordato una clamorosa vittoria del Milan contro l’Inter.

IL DERBY RIMASTO NELLA SUA MEMORIA – «Il derby vinto 3-0 nell’anno dello Scudetto con il Milan. Dopo una grande annata arrivammo al derby in una fase di appannamento. Dopo una sconfitta a Palermo, senza Ibrahimovic squalificato per tre giornate che avrebbe saltato anche il derby, l’Inter accorciò fino ad arrivare a soli 2 punti di distacco da noi. Situazione complicata durata più di una settimana per la sosta dovuta agli impegni delle varie Nazionali. Terminata la sosta, ecco arrivare il giorno del derby. La mattina a Milanello arrivarono 5mila tifosi a darci grande carica, poi la sera disputammo una grana partita vincendo 3-0 e portando a casa una vittoria importante, se non decisiva, per diventare campioni d’Italia».