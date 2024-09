Abate Milan, GELO con Ibrahimovic! Che STOCCATA dell’ex rossonero allo svedese

Abate-Milan, gelo con Zlatan Ibrahimovic! Stoccata incredibile dell’ex terzino rossonero allo svedese: le dichiarazioni

Intervenuto in conferenza stampa, Ignazio Abate, tecnico della Ternana ed ex Milan, ha risposto in maniera molto piccata ad una domanda relativa al suo rapporto con Zlatan Ibrahimovic. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Domanda poco importante per il contesto Ternana. Io nella vita mi comporto sempre secondo la mia coscienza, quindi sono tranquillissimo e non ho nulla da aggiungere».

I due sembrano ormai ai ferri corti: la rottura appare insanabile.