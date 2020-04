29 aprile, una data che ricorda Savicevic e Cassano

Il 29 aprile è una data che è rimasta nei ricordi Dejan Savicevic e Antonio Cassano. Sfogliamo i ricordi rossoneri

Il 29 aprile è una data che è rimasta nei ricordi Dejan Savicevic e Antonio Cassano. Nel 1998 il talentuoso montenegrino disputò l’ultima partita in maglia rossonera: si tratta del ritorno della finale di Coppa Italia contro la Lazio, quando i biancocelesti ribaltarono la sfida con Nesta e si aggiudicarono il trofeo.

Per Antonio Cassano, invece, nel 2012 arrivò l’ultima rete con il Milan in occasione di un Siena-Milan terminato 4 a 1 per i rossoneri. In quell’occasione andarono in rete anche Zlatan Ibrahimovic (doppietta) e Antonio Nocerino.