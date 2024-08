MN24 – Zukic Milan: difensore in viaggio verso la sede, a breve la FIRMA – VIDEO

MN24 – Zukic Milan: il difensore sloveno classe 2004 è attualmente in viaggio verso la sede, a breve la FIRMA – VIDEO

(l’inviato Daniele Grassini) – Sono ore roventi per quanto riguarda il calciomercato Milan. Non solo per le operazioni relative alla prima squadra ma anche per quelle di Milan Futuro.

#Zukic lascia l’albergo direzione Casa Milan. Pronta la firma con il #MilanFuturo pic.twitter.com/6422vYcokp — Milan News 24 (@Milannews24_com) August 30, 2024

Come appreso da Milannews24 il nuovo difensore rossonero Zukic ha lasciato l’albergo direzione Casa Milan: nelle prossime ore lo sloveno metterà la firma sul contratto con il Diavolo.