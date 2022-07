ZTE-Milan, rossoneri in campo con la nuova maglia bianca – FOTO

Il Milan affronterà oggi in amichevole lo ZTE: i rossoneri di Pioli sfoggeranno per la prima volta la nuova maglia bianca

Il Milan affronterà oggi alle 18 in amichevole lo ZTE. Il club rossonero, dopo averla presentata ufficialmente nella giornata di ieri, scenderà in campo con la nuova maglia bianca come testimoniato dal profilo Twitter dei rossoneri.