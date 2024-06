Zirkzee Milan, volontà CHIARA dell’attaccante: resta il NODO commissioni! Diventerà una telenovela di mercato?

Zirkzee Milan, volontà CHIARA dell’attaccante: resta il NODO commissioni! La trattativa diventerà una telenovela di mercato?

Dopo mesi e mesi di trattativa e di corteggiamento, il calciomercato Milan è riuscito a convincere Joshua Zirkzee. L’attaccante olandese adesso vuole vestire rossonero, ma se non ci saranno problemi per pagare la clausola rescissoria da 40 milioni di euro per prelevarlo dal Bologna, gli ostacoli sopraggiungono per le commissioni.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, permane la distanza fra la richiesta dell’agente Kia Joorabchian (che chiede 15 milioni di euro) e i rossoneri che non intendono arrivare a tali cifre. Occorre abbassare di parecchio le richieste, anche se secondo la rosea filtra ottimismo in casa rossonera sul buon esito della trattativa.