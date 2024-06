Zirkzee Milan, TUTTO sulla clausola rescissoria: quando sarà ATTIVA e quando scadrà. I rossoneri riusciranno a comprarlo?

Il calciomercato Milan aveva deciso di pagare la clausola rescissoria da 40 milioni di euro per liberare Joshua Zirkzee dal Bologna, prima però di fare i conti con le eccessive richieste per le commissioni dell’agente Kia Joorabchian, il quale continua a chiedere 15 milioni di euro. I rossoneri non mollano la presa sull’olandese, pur valutando anche altri profili. Ma il tempo non sarà infinito.

Il giornalista Daniele Longo, intervenuto sul proprio account X, entra nei dettagli della clausola rescissoria, soprattutto per quanto riguarda le tempistiche: sarà infatti attiva dal 1° di luglio, ma scadrà ai primi di agosto. L’affare, dunque, andrà chiuso entro il prossimo mese.