Zirkzee Milan, SVOLTA decisiva nella trattativa! Comunicazione fatta al Bologna: ora c’è FIDUCIA per un suo arrivo

Gli uomini del calciomercato Milan hanno deciso di rompere gli indugi, andando spediti per l’acquisto di Joshua Zirkzee. È lui il vero grande obiettivo per l’attacco.

Come riferito da Matteo Moretto su X, il club rossonero ha già comunicato al Bologna l’intenzione di pagare la clausola rescissoria da 40 milioni di euro. Non ci sarà dunque alcuna trattativa con i rossoblù. I dirigenti del Diavolo sono invece a lavoro per trovare l’accordo col calciatore e con l’agente. Filtra ottimismo e fiducia tra le parti, forti anche della chiara volontà del ragazzo di rimanere in Italia. I rossoneri sono stati la squadra che si è mossa prima e con più decisione.