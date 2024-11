Zirkzee Milan, l’indiscrezione dall’Inghilterra riapre la suggestione rossonera? I dettagli

Zirkzee Milan, clamorosa indiscrezione dall’Inghilterra: il Manchester United già a caccia del sostituto dell’olandese. Ultime

Notizie importanti provenienti dall’Inghilterra e riportate dal Sun. Il Manchester United avrebbe messo nel mirino Randal Kolo Muani in vista del calciomercato di gennaio, con l’attaccante del Psg che è stato accostato anche alla Juve nei giorni scorsi. I Red Devils, infatti, avrebbero già chiesto informazioni ai parigini sulla possibilità di arrivare al giocatore, magari in prestito.

Questo scenario potrebbe far comodo anche alla Juventus. Perché? Beh, l’eventuale approdo di Kolo Muani ad Old Trafford chiuderebbe gli spazi per Joshua Zirkzee, che a quel punto diventerebbe un esubero per Amorim e potrebbe essere ceduto a gennaio. Il calciomercato Milan osserva interessato.