Zirkzee Milan, Corazzi si IMMEDESIMA nell'olandese: «Una cosa è se ti chiama l'Arsenal, ma se lo fa lo United...»

Il giornalista Emanuele Corazzi ha parlato dell’inserimento del Manchester United nella trattativa tra il Milan e Joshua Zirkzee

Intervenuto ai canali di Cronache di Spogliatoio, Emanuele Corazzi si è espresso così riguardo all’interessamento e all’inserimento del Manchester United nella trattativa tra il calciomercato Milan e Joshua Zirkzee, provando ad immedesimarsi nei panni dell’attaccante del Bologna.

PAROLE – «Se c’è una squadra che negli ultimi anni ha rovinato la carriera di un giocatore, quella è il Manchester United. Di tutti quelli che sono andati lì, alla fine Hojlund è troppo giovane e troppo forte per dire, quindi dobbiamo aspettare, ma tutti gli altri…Io se fossi in Zirkzee, se mi dici “Guarda Arteta ti vuole all’Arsenal per giocare centravanti”, posso capire che ti viene un dubbio. Ma se ti chiama lo United…»