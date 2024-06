Zirkzee Milan, Chiellini SVELA: «Mi piaceva già in quella squadra ma va fatta una cosa PRECISA»

Zirkzee-Milan, Giorgio Chiellini, ex difensore della Juve, ha commentato le qualità del centravanti olandese accostato ai rossoneri

A dell’evento Collect IT, Giorgio Chiellini ha parlato così di Joshua Zirkzee, attaccante del Bologna seguito dal calciomercato Milan:

PAROLE – «Zirkzee? A me piaceva già quando era a Parma. Ho subito intravisto grandi potenzialità ma anche quella discontinuità che fa parte del normale percorso di crescita di un ragazzo giovanissimo. Andare a giocare dal Bayern Monaco al Parma non è stato facile, ma le qualità si vedevano. Direi che ha tutto per fare bene in grandi club. Bisogna però dargli però tempo. Deve fare fatica, sbagliare e crescere negli anni. Un po’ come è successo a Vlahovic. Ha avuto bisogno anche lui di un po’ di periodo di adattamento alla Juventus».