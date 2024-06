Zirkzee Milan si va per le lunghe: Joshua adesso vuole prendere tempo. Il MOTIVO

Zirkzee Milan si va per le lunghe: l’attaccante del Bologna adesso vuole prendere tempo. Svelato il MOTIVO

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto sul futuro di Zirkzee. L’attaccante è e resta il primissimo obiettivo del calciomercato Milan per quanto riguarda l’attacco, ma l’operazione è tutt’altro che in dirittura d’arrivo.

L’attaccante olandese infatti, convocato in extremis dall’Olanda per gli Europei, ha deciso di rinviare ogni sua decisione sul futuro a dopo la manifestazione che sta andando in scena in Germania. La sensazione, dunque, è che si andrà per le lunghe.