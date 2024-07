Zirkzee Milan, Suma ASSICURA: «Bellissimo giocatore ma LUI non è da meno»

Zirkzee-Milan, Mauro Suma, noto giornalista, ha parlato del possibile arrivo di Morata in rossonero paragonandolo a Zirkzee

Ospite a Telelombardia, Mauro Suma, noto giornalista, ha parlato del possibile arrivo di Alvaro Morata nel calciomercato Milan estivo. Le dichiarazioni e il paragone con le caratteristiche tecniche di Joshua Zirkzee:

PAROLE – «Zirkzee è un bellissimo giocatore, ma per caratteristiche se tu non fai un giocatore come Zirkzee e vai su un giocatore come Morata, sei su quelle caratteristiche comunque. Caratteristica più, caratteristica meno».