Zirkzee Milan, il TOP CLUB temporeggia e Furlani resta in pole! L’olandese vede Milanello? ULTIME

Zirkzee-Milan, il Manchester United temporeggia sul pagamento della clausola rescissoria: Furlani resta avanti. I dettagli

Importante aggiornamento fornito da Fabrizio Romano su Joshua Zirkzee, obiettivo caldissimo del calciomercato Milan e finito nel mirino anche del Manchester United. Gli inglesi al momento però non hanno intenzione di pagare la clausola rescissoria da 40 milioni di euro al Bologna e stanno temporeggiando:

PAROLE – «Su Zirkzee mi dicono che a oggi il Manchester United non ha chiamato il Bologna per dire che pagano la clausola. Non siamo in fasi avanzate».