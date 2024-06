Zirkzee Milan: pista non abbandonata, la RIVELAZIONE e i possibili sviluppi. Anche il Bologna in attesa

Il primo obiettivo del calciomercato Milan resta Zirkzee. La pista non è abbandonata, la rivelazione a Sky Sport

Il calciomercato Milan continua la sua ricerca per l‘erede di Giroud. In tal senso Manuele Baiocchini intervenuto a Sky Sport nell’edizione dedicata al mercato ha fatto il punto su Zirzkee:

LE PAROLE – «Non ci sono novità per il Milan, abbiamo chiesto se fosse una pista ormai abbandonata, ci è stato risposto no, si va avanti con tutte le complicazioni che ha portato la richiesta di commissioni così alte. Anche il Bologna aspetta per poi decidere il da farsi»