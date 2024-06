Zirkzee Milan, l’agente mette i bastoni tra le ruote ai rossoneri: l’ultima mossa raffredda l’entusiasmo del Diavolo

Joshua Zirkzee è e resta il principale obiettivo del calciomercato Milan per la prossima estate. I rossoneri sono intenzionati a provare ad arrivare fino in fondo ma non è detto che riescano nel loro intento.

Secondo quanto riportato quest’oggi da Tuttosport a complicare il tutto non sarebbe tanto la clausola rescissoria da 40 milioni di euro quanto piuttosto le richieste del suo agente per quanto riguarda le commissioni.