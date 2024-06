Zirkzee Milan, l’ANNUNCIO di Koeman: «Ecco le sue condizioni!». Poi la RIVELAZIONE sull’obiettivo di mercato rossonero

Il ct dell’Olanda Koeman ha parlato in conferenza stampa analizzando le condizioni di Zirkzee e parlando dell’obiettivo del mercato Milan Depay.

SU ZIRKZEE – «Non ha più la febbre, domani vedremo se sarà abbastanza in forma per sedersi in panchina».

SU DEPAY – «Depay è autocritico e sa di poter fare meglio. Certamente ha una storia di infortuni, non mi aspettavo che fosse già al top della forma. Ma è chiaro che deve migliorare. Per me non è un argomento di discussione, giocherà contro l’Austria. Senza un buona versione di Memphis sarà difficile andare lontano. La squadra ha bisogno di lui e lui ha bisogno della squadra. Se riuscirà a mantenere il possesso palla domani e ci sarà un collegamento a centrocampo, allora sarà un elemento importante».