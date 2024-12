Zenga: «Il Milan è risorto nel derby, ma la posizione in campionato è al limite del suo blasone. E in Champions...»

Zenga ha commentato la stagione altalenante del Milan in campionato e Champions: «C’è sbilanciamento tra contestazione e…»

Zenga a Sky Sport 24 ha detto la sua sulla stagione altalenante del Milan.



LE PAROLE – «Stride molto la posizione del Milan in classifica e i 23 punti. Deve recuperare a Bologna e non è per niente semplice. C’è una non continuità di situazioni e risultati in campionato. C’è stato il derby che è stato l’apice, la resurrezione nella partita decisiva. In Champions viste le tre partite, se gioca come sa, fa 9 punti e va sparato nei primi 8. C’è sbilanciamento tra una contestazione e una situazione positiva in Europa e in campionato al limite del suo blasone».