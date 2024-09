Zazzaroni sullo SCUDETTO: «La mia FAVORITA è lei». E su Spalletti: «Ecco perché SOMIGLIA ad Allegri»

Il giornalista sportivo Ivan Zazzaroni ha detto la sua sulla lotta scudetto e sulle somiglianze tra Spalletti e Allegri

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha commentato positivamente la vittoria dell’Italia contro la Francia, sottolineando però come la prestazione sia stata più simile allo stile dell’ex tecnico del Milan Allegri che a quello di Spalletti.

LE SUE PAROLE – «La mia favorita per lo scudetto è l’Inter, in condizioni normali vince, ma c’è il discorso delle energie che tolgono le coppe da verificare. A Genova ho comunque visto una squadra che ci crede tanto, come se lo scorso campionato non fosse mai finito. Però, spero vinca il Napoli, è la mia massima aspirazione».

SULL’ITALIA – «Per recuperare il consenso Spalletti ha scelto un profilo diverso e di fare le cose semplici, riducendo la lunghezza dei discorsi, delle informazioni e anche le iperboli. Più selezionatore e meno allenatore, almeno nelle intenzioni. Posso soltanto immaginare quanto abbia sofferto per il fallimento e gli effetti di una campagna disastrosa, lui che pochi mesi prima aveva realizzato il capolavoro napoletano. La stampa non gliel’ha perdonata, c’è anche chi ha sperato che lasciasse per far posto a Allegri o Ranieri».