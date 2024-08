Zazzaroni NON HA DUBBI: «Fonseca RISCHIA da quando ha firmato! Il Milan è forte ma lui…». Le dichiarazioni

Il giornalista Zazzaroni ha parlato a TMW Radio per analizzare la posizione di Fonseca dopo i primi match del Milan in campionato.

PAROLE – «Fonseca rischia da quando ha firmato. Io un pregiudizio così forte su un allenatore non l’ho mai visto, forse solo rispetto a Rudi Garcia lo scorso anno. Per me il Milan è molto forte e credo che lui abbia fatto qualche errore dal punto di vista difensivo».