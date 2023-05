Zazzaroni: «Ecco come giocherà l’Inter contro il Milan». Le parole del giornalista in vista del derby in semifinale di Champions League

Zazzaroni ha parlato ai microfoni di Pressing di come l’Inter scenderà in campo contro il Milan. Ecco le parole del giornalista:

«Derby? Secondo me giocano Mkhitaryan e Dzeko. Se poi non sa cosa fare, può fare casino: ma per come l’ho visto lavorare con la Roma, ha tenuto fuori l’armeno, che non terrebbe mai fuori neanche sotto tortura».