Zaniolo Atalanta, l’ex obiettivo del Milan SPIEGA: «Appena ho saputo del loro interesse non ho più sentino nessun’altra squadra»

Il nuovo attaccante dell’Atalanta, Nicolò Zaniolo, ex obiettivo di calciomercato del Milan, si presenta così: le sue parole

Accostato a lungo, anche negli scorsi anni, al calciomercato Milan, alla fine Nicolò Zaniolo ha fatto ritorno nel campionato di Serie A, ma vestirà la maglia dell’Atalanta. Il calciatore italiano si è presentato così in conferenza stampa ai tifosi del suo nuovo club.

RINGRAZIAMENTI E SCELTA – «In primis buon pomeriggio a tutti, ci tenevo di ringraziare il presidente, il direttore, il mister e lo staff per questa possibilità, di vestire una prestigiosa maglia. Appena ho saputo l’interesse di questa società non ho più sentito nessun’altra squadra, non ho esitato a scegliere questo progetto. Per me è il passo più adatto alla sua carriera. Sappiamo quanto il mister sia bravo a valorizzare i giovani, a tirare fuori il meglio da ogni atleta».

OBIETTIVO SCUDETTO? – «Scudetto? L’Atalanta sta dimostrando anno dopo anno di essere una certezza e noi dobbiamo essere bravi a replicare quello che è stato fatto negli anni precedente».

LA CONFERENZA STAMPA COMPLETA DI ZANIOLO.