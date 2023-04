Zancan: «Milan in semifinale di Champions? Dico questo»

Federico Zancan, noto giornalista, ha analizzato il passaggio del Milan alle semifinali di Champions League: le sue parole

Ospite a Sky, Federico Zancan ha parlato così del passaggio del Milan alle semifinali di Champions League:

«Il Milan ha ottenuto una vittoria di squadra anche se il Napoli cha avuto le sue occasioni. Come spesso accade in queste sfide, spesso i dettagli fanno la differenza e sono andati dalla parte del Milan. L’organizzazione e la forza dei rossoneri sono venute a galla, forse non sono state celebrate abbastanza. Pioli ha azzeccato le mosse fra andata e ritorno. Ci sono stati due o tre momenti decisivi che poi hanno premiato il Milan. Nei centottanta minuti il Milan ha merito la qualificazione, è un continuo step di crescita di questa squadra».