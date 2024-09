Zalewski Milan, il calciatore può LASCIARE la Serie A: le ULTIMISSIME di MERCATO

L’ex obiettivo del calciomercato del Milan Nicola Zalewski potrebbe concretamente lasciare la Serie A nelle prossime ore

Il futuro di Nicola Zalewski, ex obiettivo del Milan, è ancora incerto, ma potrebbe presto risolversi con un trasferimento al Galatasaray. Riporta così sul proprio profilo X il giornalista di Sky Gianluca Di Marzio.

Le trattative tra la Roma e il club turco sono in corso, e si spera di raggiungere un accordo entro la giornata di oggi. Zalewski ha attirato l’attenzione di diversi club durante l’estate, ma il Galatasaray, con la chiusura del mercato imminente, sta cercando di concludere rapidamente l’affare. Se il trasferimento andasse in porto, Zalewski si unirebbe a una serie di giocatori di spicco che hanno lasciato la Serie A per la Super Lig turca in questa sessione di mercato.